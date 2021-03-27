نشر الفنان المصري ” محمد منير ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أعرب من خلالها عن غضبه من الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة التونسية ” هند صبري ” بعد إعلانها عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات المقرر إقامته في الثالث من شهر إبريل المقبل .

حيث واجهت هند صبري هجوما بسبب مشاركتها في الحفل لأنها تونسية الجنسية وتساءل الكثيرون حول السبب من وراء تواجدها وظن البعض أنها الوحيدة المشاركة في الموكب ولا يتواجد فنانين مصريين وهم أحق للحضور .

فكتب محمد منير في تغريدته قائلا : ” أرفض بكل الأشكال هذه اللهجة التي تعامل بها بعض الجهلاء مع الفنانة التونسية هند صبرى والتي اعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية ” .

وتابع : ” كفانا جهل وكراهية وعنصرية ولنتذكر كيف يعامل التونسيين اشقائهم فناني مصر في تونس الشقيقة ” .

ومن جانبها ردت هند صبري على تغريدة محمد منير عبر حسابها على موقع تويتر فكتبت : ” الملك ملك ” .