نشر الفنان المصري ” محمد منير ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها عن أزمة التحرش التي تم تداولها بشكل كبير في مصر في الآونة الأخيرة .

خاصة بعد قضية الشاب ” أحمد بسام زكي ” الذي اتهم بالتحرش جنسيا بالعديد من الفتيات .

وكتب محمد منير في تغريدته قائلا : ” لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلي طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة و الاحتفاء بها ” .

وتابع مقدما اعتذارا لبنات مصر : ” أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر ” .