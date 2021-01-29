يحرص محبو الفنانين، على مشاهدة الصور واللحظات النادرة والقديمة التي ظهر فيها نجومهم المفضلون.



وفي صورة نادرة، جمعت عدد من نجوم التسعينيات، ظهر الفنان محمد هنيدي مع الفنان وائل نور والفنانة ألفت إمام والفنانة نهى العمروسي وزوجها الفنان مصطفى كريم، وإلى جانبهم الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي.



من ناحية أخرى، ينتظر هنيدي طرح فيلمه السينمائي الجديد “النمس والإنس” وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة،

ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.