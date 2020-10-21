لفتت ساعة الفنان تامر حسني الأنظار على الملصق الدعائي لألبومه الجديد “خليك فولاذي” بسبب ثمنها الغالي.

هنأ الفنان محمد هنيدي تامر حسني على الألبوم وقال له: “مبروك يا تامر هتكسر الدنيا والترندات كالعادة”.

وفي صورة أخرى عبر خاصية القصص القصيرة على Instagram كتب هنيدي ممازحًا تامر: “الساعة دي تلزمك في حاجة”؟

ويشهد ألبوم “خليك فولاذي” عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: “جاور السعيد”، “خليك فولاذي”، “بحبك”، “قد الفراق”، “نفس النهاية”، “كرهتني في الحب”، “دور ع الحقيقة”، “دلوقتي أرتاح”، “أغيب عنك”، و”فجأة”، و”اختراع”، و”تعرف فلان”.













