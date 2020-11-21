دارت موجهة طريقة بين الفنان المصري محمد هنيدي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ وذلك عبر موقع تويتر.

فقد نشر الفنان المصري محمد هنيدي في حسابه الشخصي على تويتر مقطع فيديو يتضمن أحد المشاهد بينه وبين الفنان الراحل علاء ولي الدين، ظهرا فيه وهما يلعبان لعبة الشطرنج، ليشارك تركي آل الشيخ في منشوره ويدعوه للعب مباراة معه فكتب هنيدي: “يالا هلاعبك دور والخسران يشيل المشاريب”.

@Turki_alalshikh يلا هلاعبك دور والخسران يشيل المشاريب — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 19, 2020

وفي رده كتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ: “جاهز بس مش تخلع زي كل مرة”، ليشارك الجمهور بتعليقات طريفة بين الطرفين، اللذان تبادلا دعوات اللعب بعد أحداث المسلسل الشهير الذي أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي مناورة الملكة، أو queen` gambit.