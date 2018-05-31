محمد هنيدي يثير ضجة باللهجة الخليجية.. شاهدوا ماذا قال!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث محمد هنيدي باللهجة الخليجية فيه، وذلك ضمن أحدث ظهور إعلامي له عندما حل ضيفاً على برنامج “تالي الليل” مع الإعلامي أحمد الحامد على القناة السعودية .

وتحدث أحمد الحامد مع محمد هنيدي عن إعجاب الجمهور الخليجي بإجادته لأداء شخصية الرجل الخليجي بطريقة كوميدية في بعض أعماله الفنية مثل فيلم “عندليب الدقي” وفيلم “يا أنا يا خالتي”، ليرد الفنان المصري: “أنا أحب اللكنة الخليجية وأضحك كثيراً عندما أسمعها”.

ثم طلب الإعلامي السعودي من الفنان المصري أن يقول بعض الكلمات باللهجة الخليجية، ليقول الأخير: “والله بخير.. الله يسلمك.. والله زين.. والله بشوفتك”.

محمد هنيدي يشارك في منافسات موسم مسلسلات رمضان 2018 بمسلسل “أرض النفاق” المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب يوسف السباعي، ويشارك في بطولته هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، وهو سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.