محمد هنيدي يجري عملية جراحية

نشر الفنان المصري ” محمد هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له كشف من خلالها عن إجرائه لعملية جراحية .

حيث يظهر في الصورة وهو مرتديا الزي المخصص لمرضى العمليات .. وأن هذه الصورة كانت قبل خضوعه للعملية وهي عملية جراحية في الفك والتي أجراها في أحد المراكز الصحية العالمية خارج مصر .

وكتب هنيدي في تعليقه على الصورة قائلا : ” الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام .. خمس ساعات متواصلة الحمد لله قمنا بالسلامة ” .

وتفاعل متابعي ومحبي الفنان محمد هنيدي وعددا من نجوم الفن على الصورة داعيين له بالشفاء العاجل .

ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي استعداداته لتصوير فيلمه ” كينج سايز ” عقب عودته إلى القاهرة حيث يعقد جلسات عمل استعدادا للإعلان عن الأبطال المشاركين في الفيلم وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته .