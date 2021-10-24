استذكر الفنان ” محمد هنيدي ” صديقه وزميله الفنان الراحل ” علاء ولي الدين ” في تعليقه على ما قام به النجم العالمي ” فان ديزل ” مؤخرا مع إبنة صديقه الراحل الممثل ” بول ووكر ” بتسليمها إلى عريسها في حفل زفافها تعويضا عن والدها .

فنشر محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنان علاء ولي الدين وكتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” في ناس في حياتنا لما بيسيبونا بياخدوا حاجة عمرها ما هتتعوض .. أكتر ناس فهماك ، بتكمل الجملة قبل ماتقولها ” .

وتابع : ” وبتفهمك من نظرة وإنفعال صغير ، وبتحس بيك من غير حتى ماتشوفك ، تكون متضايق أو زعلان ، وفجأة تلاقيه بيكلمك وحاسس إنك فيك شيء .. ربنا يرحمك يا علاء ” .