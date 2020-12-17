نشر الفنان المصري ” محمد هنيدي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن تقديم شركة ديزني للإنتاج لمسلسل ” شركة المرعوبين المحدودة ” والمأخوذة عن الفيلم .

وكتب هنيدي في منشوره : ” شركة المرعبين المحدودة راجعين في مسلسل السنة الجاية على منصة ( ديزني+ ) .. اللي نفسه نرجع ندبلجه بالعامية يعمل لايك أو شير عشان نشوف كام شخص متحمس للفكرة ” .

يذكر أن محمد هنيدي كان قد شارك في دبلجة الجزء الأول من الفيلم مقدما شخصية ” مارد وشوشني ” وشاركه كلا من الفنانين سامي مغاوري وحنان ترك .