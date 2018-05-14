محمد هنيدي يعلن عودة “ارض النفاق” للعرض في رمضان وينشر برومو جديد للمسلسل

أعلن الممثل المصري محمد هنيدي عن عودة مسلسله «أرض النفاق» للسباق الرمضاني بعد الأزمة الأخيرة التي كادت أن تغيبه عن الموسم.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر، «حب الناس دايما أكبر من اي حاجة ..اصرار الجمهور انه يشوف المسلسل رجعنا نصور من تاني وهنعرض على القنوات العربية في السعودية وتونس والمغرب والدول عربية ويوتيوب عشان كله يشوف المسلسل.. مارضتش ارجع الا بالإعلان الجديد وان شاء الله يعجبكم».

ومسلسل «أرض النفاق» عن رواية الأديب الكبير يوسف السباعي، بطولة محمد هنيدي، ويشاركه نخبة مميزة من النجوم منهم: «الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد على، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ»، ولأول مرة في الدراما العربية الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وإعادة صياغة الرواية للكاتب أحمد عبد الله، من إنتاج العدل جروب، وإخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.