محمد وزيري يعلن استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي : ” كرامتي وأهلي اتبهدلوا “

أعلن ” محمد وزيري ” مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي استقالته من إدارة أعمالها بعد الهجوم الذي يتعرض إليه من جمهورها .

ونشر وزيري عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” رسالة إلى هيفاء وهبي أعرب فيها عن حبه الشديد لها وحبه لأن يراها ناجحة دائما ولا يقبل أن تتعرض للهجوم بسببه من جمهورها .

وأشار إلى أن هذه التجربة كانت الأولى له في هذا المجال ووافق على أن يكون مدير اعمالها لحبه لها وإنه كان يفعل ذلك بدون مقابل مادي .

وأضاف إنه اتخذ هذا القرار أيضا لما تعرض له من إهانات هو وعائلته وهو ما لا يتقبله .

وختم حديثه بإنه على الرغم من انتهاء العمل بينهما كمدير لأعمالها إلا أنها ستظل مسئولة منه .

وتعرض وزيري لانتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية من جمهور الفنانة هيفاء وهبي بسبب قلة مشاركاتها في المهرجانات الغنائية وأرجعوا السبب في ذلك إلى محمد وزيري واتهموه بالتقصير .

ولكن خرجت هيفاء وهبي للرد على ذلك بإنها مشغولة بالتحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد فترة غياب وإنها هي من ترفض بعض الحفلات والمهرجانات واصفة نفسها بأنها إنسانة مش سهلة .

وأكدت على أن محمد وزيري يهتم بها كثيرا ولا يخفيها أو يمنعها عن جمهورها .