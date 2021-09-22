تحدث الإعلامي ” محمود سعد ” خلال إحدى حلقات برنامجه ” ونس ” عن واقعة انتحار فتاة شابة في أحد المولات بمصر خلال الأيام الأخيرة والتي عرفت بإسم انتحار فتاة المول .

وأشار محمود سعد إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى ذهنه حادث وفاة الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” وما قيل حول انتحارها .. كما تذكر حلقات النقاش التي عقدها مع الفنانين حول وفاة السندريلا خاصة الحلقة الخاصة بمحاورة الأطباء النفسيين .

فقال محمود سعد أن الأطباء النفسيين في ذلك الوقت تحدثوا عن إمكانية شعور الإنسان بآلام نفسية مبرحة والتي من الممكن أن تتحول إلى آلام عضوية تدفع الفرد لمحاول التخلص منها بالانتحار .

وأضاف : ” عندما صعدت سعاد حسني على الكرسي وقفزت من شرفتها كانت تفكر في التخلص من كل الآلام والأوجاع التي تعاني منها .. وبالنسبة لها كان ذلك مثل التحليق إلى حياة وليس الحياة بعد الموت لأنها لا تفكر في الموت لحظة اتخاذها هذا القرار ” .

وأثارت تصريحات الإعلامي محمود سعد حالة من الجدل بين المتابعين والذين أشار البعض منهم إلى ما قيل حول مقتل الفنانة سعاد حسني بإلقائها من الشرفة وليس انتحارها .