خرج الفنان ” محيي إسماعيل ” بتصريحات تليفزيونية في تعليقه على ظهوره مع الفنان ” رامز جلال ” في حلقة يوم أمس الأربعاء ببرنامج ” رامز مجنون رسمي ” .

وكشف محيي إسماعيل عن تعرضه لأزمة صحية شديدة بعد تصوير حلقة البرنامج أدت إلى دخوله المستشفى .

فقال : ” دخلت مستشفى الزهراء بعد تصوير هذه الحلقة خاصة أنني تعرضت لارتفاع في ضغط الدم ” .

وتابع : ” أطالب بحقي المادي في هذه الحلقة خاصة بعد ما تعرضت له وتعويضا عن المقلب .. خاصة أن برامج المقالب مختلفة عن البرامج الحوارية ” .

وأكد محيي إسماعيل على إنه لم يكن علم بالمقلب الذي تعرض له من قبل رامز جلال .. وأضاف : ” كل ما كنت أعلم به هو أنه برنامج خاص بالإعلامية أروى ” .