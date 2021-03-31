أجرى الفنان المصري ” محيي إسماعيل ” لقاء مع مجموعة من المراسلين على هامش حضوره لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

وخلال اللقاء أحرج محيي إسماعيل أحد المراسلين الذي وجه له سؤالا عن تصرفاته التي يصفها بالبعض بالجنون .. ليرد عليه الفنان قائلا : ” إنت أهبل باين عليك .. هذا أهبل .. أولا جميع فنانين العالم أطلق عليهم إنهم مجانين ولكن مجانين عقلانيين في فنهم .. تعلم كيف تسأل ” .

وخلال اللقاء تحدث محيي إسماعيل عن فيلم ” القذافي ” الذي سيقوم ببطولته وتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل ” معمر القذافي ” .

فأشار إلى أن الفيلم سيخرج للنور هذا العام وسيكون من إنتاج شركة عالمية .. ويشاركه البطولة النجم الأمريكي ” جورج كلوني ” وممثلة شهيرة أخرى لم يكشف عن إسمها .