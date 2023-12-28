تصدرت الفنانة حنان مطاوع الترند بإطلالتها في حفل الدير جيست المقام قبل أيام والتي نالت بها إعجاب كبير من المتابعين.

إطلالة حنان مطاوع في الدير جيست

وظهرت حنان مطاوع بفستان أنيق بتصميم مختلف وعصري وكان فستان حنان باللون الأسود المطرز من الأكتاف بطريقة غير تقليدية.

واعتمدت حنان مكياجا هادئا وبسيطا ومناسبا بإطلالتها، كما نسقت مجوهرات باللون السيلفر، واكتفت بتسريحة شعر بسيطة زادتها أناقة.

إطلالة حنان مطاوع في الدير جيست

حنان مطاوع تتسلم 3 جوائز من دير جيست

كما تسلمت مطاوع جائزة الريادة عن الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور وعلقت: “يوم مميز جدا لأني تسلمت جائزة الريادة ل والد أختي وصديقتي الحبيبة ريهام عبدالغفور الأستاذ أشرف عبدالغفور الله يرحمه”

وتابعت: “كمان حصلت على جائزة التميز عن مسلسل وعود سخية ومسلسل صوت وصورة، شكرا دير جيست”.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ويذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة والمسلسل من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محام ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

مسلسل «هابي هالوين»

من ناحية أخرى، تخوض النجمة حنان مطاوع تجربة مختلفة من خلال دورها في مسلسل “هابي هالوين“، الذي ينتمي لنوعية الأعمال البوليسية.

وقالت حنان مطاوع في ذات اللقاء ببرنامج “مساء الإمارات”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة الظفرة: “مسلسل هابي هالوين كل حاجة فيه جديدة بالنسبالي، مخرج جديد أراهن عليه، وهو كاتب السيناريو، وشركة إنتاج جديدة، ومدير تصوير يجنن”.

وأضافت: “اللي عاجبني في الشخصية إنها طول الوقت يتحكي عنها، وكل دوري في المسلسل فلاش باك، وكل واحد بيحكي عني من وجهة نظره، الشرير شايفني شريرة، والطيب شايفني طيبة، والمنحل شايفني منحلة”؛ وتابعت: صورنا يومين، وحاسة إني دوري أكثر من شخص في شخصية واحدة”.

وكانت حنان مطاوع شوقت جمهورها لمسلسل “هابي هالوين”، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستجرام، من أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان محمود عبد المغني، وكتبت معلقة عليها: “التصوير في عز البرد يارب هون علي الناس كلها وتحديدا المحتاجين”.

ومسلسل “هابي هالوين” من المقرر طرحه قريبًا على شاشات التليفزيون، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تقع يوم الاحتفال بالهالوين، لتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده.

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