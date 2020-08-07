كشف المخرج والمنتج السوري ​صفوان نعمو​ أنه سيوجه إنذاراً للفنان المصري ​تامر حسني​ وذلك لقيامه ببيع شارة مسلسل “مدرسة الحب” من دون وجه حق.

وقال صفوان نعمة، في تصريحات صحفية لموقع “الفن”، أنه وقع عقد مع الفنان تامر حسني عقداً ودفع له ثمن شارة أغنية مسلسل مدرسة الحب، لكن تامر حسني قام ببيع الأغنية مرة ثانية لـ ربيع بسيسو من دون وجه حق.

وأضاف نعمو :” في أول يوم دوام سيكون موعد رفع الدعوى على تامر حسني لأن تصرفه ليس تصرف فنان وشقيقه اتصل بي منذ شهر تقريباً وقال لي إن جومانا مراد وربيع بسيسو يتواصلان مع تامر لأنهما يريدان الأغنية “.



وختم نعمو قائلاً :”ونتقدم بدعوى أيضاً في مصر عند نقابة المهن الموسيقية لدى النقيب الفنان هاني شاكر، وما حدث أمر غير طبيعي وهناك مبادئ يجب المحافظة عليها في الأعمال الفنية”، ولدينا كل الوثائق التي تثبت كلامي من عقد موقع من تامر حسني معنا وإيصال قبضه ثمن الأغنية”.