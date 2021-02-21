أعلن المخرج ” خالد الحلفاوي ” مخرج مسلسل ” حلوة الدنيا سكر ” عن عدم استكمال إخراجه لباقي حلقات المسلسل بسبب ما قامت به قناة ” dmc ” التي تعرض العمل بتبديل عرض الحلقات دون علمه .

فبعد أن أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” بطلة المسلسل عن عرض حكاية ” المتخصصة ” وهي الحكاية الثانية من حكايات العمل فوجئ المشاهدون بعرض حكاية ” الجريمة لا تفيد ” .

وعلق خالد الحلفاوي في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك على ذلك قائلا : ” القناة اللي بتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات .. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة ” .

يذكر أن مسلسل حلوة الدنيا سكر تدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات .

ويضم العمل حكايات ” سحر وشعوذة ” و ” ساندي كراش ” ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني .. وحكاية “9 خطوات لقلب الرجل ” ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي .. وحكاية ” الجريمة لا تفيد ” بطولة فيها محمود عبد المغنى .. وحكاية ” المتخصصة ” ويشارك في بطولتها أحمد سلطان .