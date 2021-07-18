كشف المخرج ” ماندو العدل ” عن نجاته من موت محقق غرقا أثناء السباحة في أحد الشواطئ يوم أمس السبت وذلك بعد مساعدة أحد الأشخاص له .

فكتب ماندو العدل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس .. دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إنى تعبان ومش قادر أقف حتى فى المياه وماليش طول ” .

وتابع : ” عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة .. ابتدى نفسى يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط .. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عنى شوية قعدت أنادى وأشاورله فجالى وسحبنى لغاية ما بقى ليا طول كنت روحت فيها .. الحمد لله على كل حال وشكرا للى أنقذنى ويارب حسن الخاتمة ” .