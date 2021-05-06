وجّه المخرج المصري كريم العدل رسالة جريئة إلى الفنانات من خلال منشور كتبه عبر موقع “فيسبوك” وركز فيه على أداء بعض النجمات خلال شهر رمضان.

وأشاد العدل بأداء النجمتين المصريتين منى زكي وأمينة خليل في مسلسليهما “لعبة نيوتن” و”خلي بالك من زيزي”، وبظهورهما من دون مكياج في أغلب مشاهدهما بما يتناسب مع الشخصيات الدرامية المقدمّة حالياً ضمن السباق الرمضاني.

وكتب العدل في منشوره: “يا ريت نتعلم من منى زكي وأمينة خليل إن وضع المكياج أو عدمه جزء لا يتجزأ من الدراما ومن الشخصية… مش اللي هو عايزة أبقى حلوة وخلاص”. وأضاف: “وطبعاً ده بيبقى في الأساس وراه مخرج ومصممين أزياء… شكراً تامر محسن، كريم الشناوي، ناهد نصر الله، خالد عزام”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلام العدل وأثنوا عليه وتداولوه بكثافة، مشيدين بدور زكي وخليل وبجرأتهما في الظهور أغلب المشاهد من دون مكياج وعلى طبيعتهما.

يُذكر أن كريم العدل يخوض السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “وكل ما نفترق”، والذي يشارك في بطولته: آيتن عامر، أحمد فهمي، رانيا يوسف، وسيد رجب، وهو من تأليف أحمد وائل وإخراج كريم العدل