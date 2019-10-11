مخرج مصري يفجر مفاجأة كبيرة تسببت بوفاة طلعت زكريا

لا يزال الحزن يخيم على الوسط الفني المصري بعد وفاة الممثل المصري ​طلعت زكريا​ على إثر صراع مع المرض وعن عمر يناهز الـ58 عاماً.

ورغم أن عائلة الراحل اشارت الى زكريا توفي بسبب تعرضه لالتهاب رئويّ حادّ ونادر تسبّب في انهيار حالته الصحيّة فجأة، كما تعرّضت اعضاء جسمه للتوقف تدريجياً قبل الوفاة، فجر صديق الراحل المخرج ​أشرف فايق​ مفاجأة كبيرة حين كشف عن المرض الحقيقي الذي اصاب زكريا وادى إلى وفاته.

وأشار فايق الى ان طلعت زكريا “كان يحلم بأنْ يعيش في فيلا بداخلها حمّام سباحة، وعندما حقّق مطلبه أصيب بفايروس من مياه حمام السباحة”.