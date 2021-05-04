وجه المخرج ” كريم العدل ” رسالة إلى الفنانات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتعلم من الفنانة ” منى زكي ” والفنانة ” أمينة خليل ” .

حيث أشاد كريم العدل بهما وذلك لظهور الفنانتين في مسلسليهما ” لعبة نيوتن ” و ” خلي بالك من زيزي ” بدون مكياج في أغلب مشاهدهما بما يتناسب مع الشخصيات الدرامية المقدمة .

فكتب كريم العدل في منشوره : ” ياريت نتعلم من منى زكي وأمينة خليل إن وضع المكياج أو عدمه جزء لا يتجزأ من الدراما ومن الشخصية .. مش اللي هو عايزة أبقى حلوة وخلاص ” .

وتابع : ” وطبعا ده بيبقى في الأساس وراه مخرج ومصممين أزياء .. شكرا تامر محسن ، كريم الشناوي ، ناهد نصر الله ، خالد عزام ” .