أجرى الكاتب والسيناريست ” مدحت العدل ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة العربية الحدث .

والتي تحدث من خلالها عن رأيه في التصريحات التي كان قد أدلى بها الفنان ” يوسف الشريف ” مؤحرا حول رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله واشتراطه لذلك في العقود التي يوقعها .

وعلق مدحت العدل على ذلك قائلا : ” هناك إناس ينافقون التيار السائد فيبان مؤدب ولطيف والله أعلم بيعمل إيه برة الفن .. أنا معنديش مشكلة إن بينك وبين نفسك إنت حر مع إن ده طبعا قلة موهبة ” .

وتابع : ” لو مشهد إنت بتنقذ واحدة من قدام عربية هتنقذها إزاي بالريموت كنترول يعني ولا هتمسكها فأنت راجل جزء من عملية إبداعية ” .

وأضاف : ” حضرتك قررت أنك تمثل من غير ما تلمس ست إنت حر طالما المنتج والمخرج قبلوا لكن لما تطلع تقول كده يبقى بتدين بشكل ضمني الممثل زميلك اللي هيعمل الدور ويمسك الست ويبقى حضرتك بتقول أنا بطل وأنا أخلاقي واللي بيمسك ممثلة بتمثل دور أمه وبيحضنها لأنه جاي من السفر يبقى مش محترم ” .