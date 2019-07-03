مدحت العدل: ميريام فارس فشلت في الفوازير.. وأغانيها محدش حافظها!

قال المنتج المصري، مدحت العدل، إن شركة إنتاجه “العدل جروب” كانت من أوائل المؤسسات الفنية التي انتبهت إلى انتشار ظاهرة الإدمان والمخدرات وحاربتها عن طريق الأعمال الفنية مثل مسلسل “تحت السيطرة”.

وأضاف العدل لـ “فوشيا” أن هجومه على الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد إساءتها لمصر جاء من وجهة نظر فنية فقط، ولأنها فنانة لا يعرف أغانيها أي شخص، كما أنها فشلت في عمل فوازير رمضان، بحسب قوله.

وتابع مدحت العدل أن مصر صاحبة الفضل على الكثير من الفنانات والفنانين العرب الذين أصبحوا نجومًا حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا قدر مصر، فهي هوليوود الشرق بشهادة كل الفنانين وهي التي تصنع نجومية أي فنان مهما بلغ حجمه