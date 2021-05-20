شارك النجم السوري قصي خولي جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة جمعته بابنه “العميد” من طليقته التونسية مديحة الحمداني التي نشرت الصورة نفسها لكن من دون قصي، ما أثار تساؤلات حول عودة الثنائي إلى بعضهما بعضاً.

وسرعان ما نفت الحمداني الشائعات مؤكدةً في منشور عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق “انستغرام”: “هذا جواب على سؤال يطرح يومياً… اللي يهمهم برشا نوعية علاقتي أنا وأبو ابني حالياً نقلّهم علاقتنا هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية ابننا اللي هو روحنا وحب حياتنا”. وأضافت: “وهاذي بالنسبة ليا أرقى أنواع العلاقات، نتمنالو السعادة والنجاح، نحنا بينتنا طفل وشراكة عمر جاي اللي يحميلنا ولدنا ويحمي أولاد الناس الكل..، إن شاء الله هذا الموضوع يتسكر”.

وكانت الحمداني قد كتبت على صورة ابنها: “السبب الذي أستيقظ من أجله كل يوم، الحب الوحيد في حياتي إلى الأبد”،

بينما دوّن قصي في تعليقه على الصورة عبارة للبروفيسور في علم النفس والسلوك البشري ديفيد م. غوتزمن، جاء فيها: “الآباء، مثل الأمهات، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم. الله يحمي أطفال العالم”.

Fathers, like mothers, are not born. Men grow into fathers, and fathering is a very important stage in their development.”– David M.Gottesman

الآباء،مثل الأمهات ، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم- ديفيد م. جوتسمان الله يحمي اطفال العالم pic.twitter.com/9GeBAJL2WI — Kosai Khauli - (@kosai1khauli) May 18, 2021