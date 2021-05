Fathers, like mothers, are not born. Men grow into fathers, and fathering is a very important stage in their development.”– David M.Gottesman

الآباء،مثل الأمهات ، لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء ، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم- ديفيد م. جوتسمان الله يحمي اطفال العالم pic.twitter.com/9GeBAJL2WI