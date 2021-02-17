كشف الممثل المصري ​نبيل الحلفاوي​ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو نادر يجمع الممثلين المصريين الراحلين ​عزت العلايلي​ و​مديحة كامل​، وهما يغنيان أغنية “اللي يقدر على قلبي”، التي قدّمتها الفنانة الراحلة ​ليلى مراد​، في فيلم “عنبر”، كما شاركهما الغناء في الفيديو أيضاً الممثلان المصريان الراحلان ​فاروق الفيشاوي​ و​محمود ياسين​.

وأكد المتابعون من خلال تعليقاتهم على الفيديو أن زمن الفن الجميل لا يمكن أن يُعوَّض. وكان من ضمن الذين علّقوا على الفيديو، الشاعر والسيناريت المصري ​أيمن بهجت قمر​، الذي كشف كواليس حضوره الحفل، الذي جمع بين هؤلاء النجوم، وكتب: “أبويا اللي كان كاتب الاسكتشات والشعر وأنا كنت قاعد على الترابيزه اللي على البيست وروحت يومها مع الأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه ويرحم كل الغاليين”.





