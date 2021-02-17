كشف الممثل المصري نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو نادر يجمع الممثلين المصريين الراحلين عزت العلايلي ومديحة كامل، وهما يغنيان أغنية “اللي يقدر على قلبي”، التي قدّمتها الفنانة الراحلة ليلى مراد، في فيلم “عنبر”، كما شاركهما الغناء في الفيديو أيضاً الممثلان المصريان الراحلان فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين.
وأكد المتابعون من خلال تعليقاتهم على الفيديو أن زمن الفن الجميل لا يمكن أن يُعوَّض. وكان من ضمن الذين علّقوا على الفيديو، الشاعر والسيناريت المصري أيمن بهجت قمر، الذي كشف كواليس حضوره الحفل، الذي جمع بين هؤلاء النجوم، وكتب: “أبويا اللي كان كاتب الاسكتشات والشعر وأنا كنت قاعد على الترابيزه اللي على البيست وروحت يومها مع الأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه ويرحم كل الغاليين”.
كشف الممثل المصري نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو نادر يجمع الممثلين المصريين الراحلين عزت العلايلي ومديحة كامل، وهما يغنيان أغنية “اللي يقدر على قلبي”، التي قدّمتها الفنانة الراحلة ليلى مراد، في فيلم “عنبر”، كما شاركهما الغناء في الفيديو أيضاً الممثلان المصريان الراحلان فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين.