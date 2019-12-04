مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة عن زواجها.. شاهدوا ما الذي قاله عن الفيديوهات المسرية

بعد انتشار عدة فيديوهات إباحية للراقصة الروسية جوهرة مع شاب يدعى خالد قيل إنه زوجها، خرج باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الروسية ليوضح حقيقة الموضوع من خلال تصريح لبرنامج “حضرة المواطن”، ليؤكد أن ما يتردد من إشاعات غير صحيح، وأن كل ما في الأمر أن الهاتف الخاص بزوج جوهرة قد سرق وتم تسريب الفيديوهات.

وأكد أن جوهرة لم يتم القبض عليها أو ترحيلها، وهي الآن في الخارج، وستأتي إلى مصر خلال أيام قليلة، كما أنها مصدومة الآن مما هو قائم، ولكنها فضلت الصمت، وذلك لعدم إعطاء البرنامج أكثر من حجمه.

كما استشهد بأن هناك فيديوهات قد سربت مسبقاً لفنانات مصريات، ولكن الفرق هنا أنها أجنبية ولا تريد أن يأخذ البعض عنها صورة خاطئة، كما أكد أن الشخص الذي ظهر بصحبتها في الفيديو ويدعى خالد هو بالفعل زوجها.

وأوضح أن علاقته بجوهرة هي علاقة عمل فقط، وقال: “كنت أعلم بزواجها ولكن لم تكن لي أي علاقة بخالد زوجها”.

وأفاد بأن جوهرة بالفعل صدر ضدها حكم بسنة حبس ولكن ليس حكمًا نهائيًا بل تحت الاستئناف.