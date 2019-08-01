مدير أعمال هيفا وهبي يشن هجوما على مشروع ليلى.. “دول اتلعنوا في كل الاديان”

شن مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي والملحن محمد وزيري هجوما على فريق “مشروع ليلى”، وقال على صفحته الخاصة عبر تويتر: ” للناس اللي بتبرر او بيقولوا حريه شخصيه وكلام شبه كده ..دول اتلعنوا في كل الاديان وياريت رد كل الناس اللي ضدهم قبل ما يدخلوا في مهاترات ومناقشات شبه مناقشات الملحدين يكون الرد بكلام ربنا وانا مسلم بستشهد بديني… مشروع ليلى”.

ولكن من الواضح أن وزيري لم يفهم ان سبب إلغاء حفلهم هو تعرضهم للدين المسيحي وليس بسبب ميولهم الجنسية.

للناس اللي بتبرر او بيقولوا حريه شخصيه وكلام شبه كده ..دول اتلعنوا في كل الاديان وياريت رد كل الناس اللي ضدهم قبل ما يدخلوا في مهاترات ومناقشات شبه مناقشات الملحدين يكون الرد بكلام ربنا وانا مسلم بستشهد بديني .. #مشروع_ليلي pic.twitter.com/rLNxQV7myc — Muhammad Waziry (@WaziryMuhammad) July 31, 2019