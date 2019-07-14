مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعا في الكويت.. فيديو

أثارت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، غضبا واسعا بين الكويتيين، بعد إشارتها الى الكويت في نهاية خبر يتعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر أثناء بطولة كأس العالم 2022.

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وكانت دندراوي تطرقت لخبر نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل، وصف بأنه “يسيء إلى قطر”، ضمن فقرة إخبارية على قناة “العربية” قالت سارة الدندراوي: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

وقد تصدر اسم سارة دندراوي ضمن أكثر الموضوعات رواجا على “تويتر” في السعودية، اليوم الأحد، كما دشن نشطاء كويتيون على منصة “تويتر” هاشتاغ يحمل عنوان “#ساره_ظرنطاوي”، عبروا من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية في قناة “العربية” السعودية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، للكويت.