حلت الفنانة ” ملاك الكويتية ” ضيفة مع الإعلامية ” ريم النجم ” في برنامجها ” سراي ” المذاع على شاشة تليزيون الكويت .

وخلال الحلقة سألت مذيعة البرنامج الفنانة ملاك الكويتية عن سبب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال التليفزيونية لمدة سنة تقريبا .. لتحرجها على الهواء قائلة : ” هل بسبب السمنة ؟ ” .

وهو ما أربك ملاك وأشعرها بالخجل .. وأشارت إلى إنها حاولت إنقاص وزنها واتبعت حميات غذائية كثيرة إلا أن محاولاتها باءت بالفشل ولم تصل إلى النتيجة المطلوبة .

وقالت ملاك الكويتية أنها كانت متوقفة عن العمل حتى تواصلت معها الفنانة ” سعاد العبد الله ” لتشارك معها في مسلسل لها هذا العام .

وأكدت ملاك على أنها لم تستطع الرفض وتعلمت الكثير من التجارب التي خاضتها إلى جانب سعاد العبد الله وغيرها من الفنانات القديرات مثل حياة الفهد ومستعدة للعودة إلى الفن بأي وقت .