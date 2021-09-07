تحدثت مقدمة البرامج اللبنانية ​داليا كريم​ عن كواليس مقابلتها مع الفنان المصري ​محمد رمضان​ والصدفة التي جمعتهما لإجراء هذه المقابلة على شاشة تلفزيون الجديد.

وقالت داليا كريم: “محمد كان على طبيعته وعفويته ولم يفرض سيطرته على الحلقة، بل بالعكس كان مرناً وحتى لم يطالب بالاطلاع على مضمون الاسئلة بشكل مسبق”.

وأوضحت داليا : “لمست مدى حبه وإهتمامه بنجله الصغير الذي رافقه في رحلته الى لبنان وخلال الحوار معه، لم نتوقف حتى للحظة لتعديل سؤال او جواب وخلال عملية المونتاج ترك حرية التصرف لي لاختيار المحطات الابرز في المقابلة.”

ورداً على الهجوم الذي شنه البعض ضدها بعد مقابلتها الحصرية مع محمد رمضان قالت داليا : “أتفهم غيرة البعض في مواقف معينة أما اذا كان هناك اي نقد موضوعي فأنا أتقبله بشرط ان لا يقلل من شأن مقابلة حققت نسبة مشاهدة عالية وتحضيراتها اتت سريعة قبل سفر رمضان بيومين فقط “.