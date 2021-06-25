دافع بطل الراليات القطري مبارك الهاجري عن الفيديوهات الجريئة التي يظهر فيها احيانا مع زوجته الفنانة الاماراتية احلام وذلك خلال استضافته في حلقة الامس من برنامج “جاني الكلام”.

فبعد ان عرض مقدم البرنامج مقطع فيديو للهاجري ظهر فيها وهو يقبل احلام قال له: “ايش نفهم من هذه الصور كلها بوس وقبلات ما في خصوصية؟”

وقد اجاب مبارك الهاجري بالقول: “يا اخي هذه فنانة وزوجتي يا اخي نحن عندنا حياتنا بهذا الشكل” وردا على قول ان المجتمع محافظ ولا يتقبل هذه النوعية من الصور قال “انا مو انسان عادي وهذه شخصية عامة مو انسانة عادية فنحن هذه حياتنا”.

واستغرب مبارك الهاجري ان توصف صوره مع احلام بأنها بوس قائلا “هذه حب على الراس طبيعي”.

عن وضعه لايك على احدى صور كيم كاردشيان، برر مبارك الهاجري ذلك بالقول انه مستثمر في احدى شركات الماكياج وانه يتابع حساب كيم كاردشيان بسبب ذلك.

وكانت أحلام قد احتلفت بعيد ميلاد زوحها مبارك الهاجري حيث نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تستقبله وتحتضنه وعلقت عليه: ” تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري”.

كما نشرت صورة تجمعها بزوجها به وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة إسمها مبارك الهاجري شكراً لأنك اخترتني من بد الكل شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمة ولولو شكراً على وجودك بحياتي”.