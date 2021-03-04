بعد السخرية التي تعرّضت لها زوجته ملكة جمال المغرب السابقة ​إيمان الباني​، من قِبل متابعي مسلسل “رامو”، رد النجم التركي ​مراد يلدريم​، الذي يقوم ببطولة المسلسل، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: “كما تعرفون، أنا لا أتابع عادة مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، لكنّ الأمر أصبح مزعجاً، ولهذا السبب سأتكلم بشأن الشتائم والرسائل التي يوجّهها البعض الى زوجتي تحت اسم “رام – بال” (اختصاراً لاسمَي رامو وسيبال)”.

وأضاف: “تلك المرأة التي تتعاملون معها على هذا النحو، أجهضت خمس مرات!”. وتابع أن الباني هي التي رشّحت إسراء لأداء دور “سيبال”، مشيراً إلى أن القناة والمنتج أعتبرا أنّها محقة!”.

وتابع مراد: “إنه مجرد مسلسل وسنواصل العمل عليه باحتراف. كتبت هذا الكلام علّكم تجدون فيه معلومات جديدة! لا شيء يظهر كما هو عندما تنظر إليه من الخارج. وأنا وإسراء غير سعيدين بهذا الوضع. لقد لفتنا أنظاركم في وقت سابق. أتمنى أن ينتهي هذا الأمر، كونوا بخير!”.





