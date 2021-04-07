افادت وسائل اعلام عالمية ان الممثل التركي ​مراد يلدريم​ قد أصيب بفيروس الكورونا، وهو يخضع الآن للحجر المنزلي.

وقد وجه ​مراد يلدريم​ رسالة للجمهور بعد اصابته ب​فيروس كورونا​، اشار فيها الى انه بخير حيث كتب على صفحته الخاصة: “نعم أصبت بكورونا، انا في يومي الخامس وأشعر نفسي بخير، وسأكون بحال أفضل. أدعوا لكل العالم ليتخلص من هذا المرض ، اعتنوا بأنفسكم” .

على صعيد آخر، افادت وسائل اعلام تركية مؤخرا ان كواليس تصوير مسلسل “رامو” لـ مراد يلدريم كانت قد شهدت حالة من القلق والتوتر، اذ افادت مصادر موثوقة ان الممثلة التركية إسراء بيلجيتش اصبحت تفتعل العديد من المشاكل، وقد تم ايقاف المسلسل مرتين بسببها، الا انها كشفت على صفحتها الخاصة انها ستستمر بتصوير مسلسل “رامو”.