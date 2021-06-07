أصيبت الفنانة الكويتية مرام البلوشي بجلطة قلبية أدخلتها إلى العناية المركزة مباشرة لتلقي العلاج، وفق ما ذكرته شقيقتها، الإثنين.

وأضافت مي شقيقة مرام: “تعرضت شقيقتي مرام لجلطة بالقلب، نُقلت على إثرها مباشرة إلى المستشفى الأميري حيث ما زالت ترقد حاليا هناك”.

وأضافت لصحيفة “الرأي” المحلية: “خلال مواصلتها تصوير شخصيتها ضمن سياق المسلسل الدرامي (ملاك رحمة) تعرضت مرام لتعب وإرهاق شديدين الأمر الذي عرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب”.

وتابعت:”أعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا، والحمدلله يمكنني القول إن حالتها الصحية مستقرة”.

وأوضحت مي: “في البداية تم إدخالها إلى العناية المركزة، ثم نقلها إلى وحدة كورونا لإخضاعها إلى فحص روتيني، ثم تجهيزها للدخول إلى وحدة العناية بالقلب. للعلم أيضاً وفي العام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل (دفعة القاهرة) كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطاً من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله أن تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية”.

كما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطعا مصورا قالت إنه لمرام البلوشي خلال رقودها على سرير المرض في العناية المركزة بعد نقلها إلى المستشفى.

وعلقت مي العيدان على الفيديو قائلة: ”فيديو للفنانة مرام من داخل العناية المركزة لوحدة القلب في مستشفى الأميري“.

وأضافت:“ اللهم شافيها وعافيها يارب بحق كتابك الكريم وحبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يارب“.