طرح الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​أغنيته الجديدة بعنوان “​مرايتك​” عبر “يوتيوب”، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر توزيع محب الراوي، وقد صدر الفيديو المصوّر لها قبل ساعات، وبدأ يحقق رواجاً ملفتاً منذ اللحظات الأولى لصدوره.

ويقول مطلع الأغنية: “اني مثل مرايتك تضحكلـي اضحـك تفرحنـي افرحـك تكسرني اجـرحـك انـي غيـر وداعتك تخسرنـي مانصحـك شوف روحـك كون بيـه مو عليـه تشوف روحـك ترا من تعله عليـه شوكت مايعجبني الوحك واهتم بيه ماوصيك اخر فرصه راح انطيك اذا ماصرت زين وياي”.





