حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لإطلالتها خلال استضافتها في برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة MBC.

فستان منى زكي

تألقت منى زكي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وباللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان منى زكي في أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعر التصميم 2،632 دولار أمريكي أي ما يقرب من 105 ألف جنيه مصري مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه

أنتعلت منى زكي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، تزينت بمجموعة من المجوهرات الأنيقة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منى زكي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

تصريحات منى زكي في برنامج كلام نواعم

ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز 7 تصريحات لمنى زكي في برنامج “كلام نواعم”.

غالبا الأحسايس اللي جاية من الشغل لما يجيلك إحباطات من فشل حاجة مهم أوي أن الآخر يساندك لكن برضه.

انا وجوزي أني مأفورش في الاكتئاب أو النجاح

أول ما اتجوزنا كانت فكرة غريبة بالنسبة لأحمد أنه يقعد مع العيال

بعتذر لبنتي عن سخافتي معاها لأني كنت شديدة معاها أكتر من أخواتها الولاد

شغلتنا صعبة جدًا بالذات إحباطها وحش جدا ونجاحها حلو بزيادة

مهم جدا انك متأڤوريش في الإحساس وتفخيمه وتحاولي تعدي الإحساس ده.

أحمد حلمي كان منتج مسلسل آسيا ، ودي المرة اللي قررنا إننا منشتغلش سوا هو منتج وأنا ممثلة والموضوع كان سخيف واتخانقنا مش خناق شخصي بس إحساس أننا هنعدي المرحلة دي ومش هنعمل كده تاني ومش هنكررها”.

ومن ناحية أخرى أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بعد سيطرتها على جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، قائلة: “كرم كبير من ربنا ومش أنا بس اللي استحقه فيه فنانات كتير يستحقون جائزة أفضل ممثلة”.

حب منى زكي لليوجا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “لو ما اشتغلتش ممثلة كنت هكون أحب أشتغل في اليوجا والتأمل بعيد عن مجال الإعلام، ودخلت كلية الإعلام علشان المجموع، وابتديت تمثيل من وأنا عندي 13 سنة، وكنت عايزة بابا يكون مبسوط بيَّ ومرتاح إني أدخل كلية كويسة”.

طوق النجاة بالنسبة لمنى زكي

وتابعت: “الفضل الأول في الجائزة يرجع لمؤلف مسلسل تحت الوصاية، بالنسبة لي طوق النجاة في حياتي إني أرسم بسمة على وجوه الناس”.

نمبر وان الفن

وقالت منى زكي: “نمبر وان فريق العمل، أي اللقب ما يخصنيش أوي والعمل الفني جماعي سواء مسرحي أو سينمائي أو تليفزيوني حتى الإعلامي، وطالما فريق العمل بيعمل الحاجة بضمير كل شيء بيطلع شكله جميل”.

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