ظهر الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو وهو مرتدي “حلق”.

ونشر عاشور، الفيديو، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” وظهر خلاله وهو يتحدث مع متابعيه وحثهم بالكد والاجتهاد في حياتهم وأن لكل منهم نسخة واحدة مختلفة عن الآخر وأن لكل منا بصمة.

أحدث ظهور لـ هشام عاشور

وفي مقطع فيديو آخر ظهر خلاله وهو يريد أن يتحدث عن أمر هام مع متابعيه ولكنه أنهى الفيديو من دون أن يذكر الأمر وهو ما لاقى سخرية العديد من متابعيه.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “هي في حاجة مهمة كانت هتتقال بس فقد الشغف فجأة” ، “نيللي عاملة إيه” ، “واحشني والله”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هشام عاشور مرتديًا “حلق” وأثار جدلا بما يرتديه على السوشيال ميديا.

آخر أعمال هشام عاشور

وشارك هشام عاشور مؤخرًا ببطولة مسلسل “عملة نادرة” لأول مرة مع زوجته الفنانة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

واتهم البعض “هشام” بوساطة زوجته للعمل معها في المسلسل، ليرد خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية على ذلك، قائلا: “يعني أنت تجيب حد النهاردة قدام المخرج والمنتج وتقوله خد ده هيمثل معاك المخرج مش أهبل ولا المنتج مفيش حد بيحط الفلوس كلها ومعاه نجوم قد كده عشان يحط حد يبوظ له اللعبة”.

مسلسل “روز وليلى”

يذكر أن، هشام عاشور ينتظر عرض مسلسل “روز وليلى” الذي يجسد من خلاله دور زوج نيللي ، وهو من إخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد.

تدور أحداث “روز وليلي” في إطار كوميدي إجتماعي حول محققتين سريتين تخوضان العديد من المهام التي تجلب لهما المتاعب ليظهر شخصاً ما كمساعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تعليق هشام عاشور عن الانتقادات حول تعاونه مع نيللي كريم

قال هشام عاشور إن تعاونه مع زوجته النجمة نيللي كريم في مسلسل «عملة نادرة» سيتوقف بعد هذا العمل، ولن يتعاون معها خلال الفترة المقبلة في أي أعمال قادمة.

وعن دراسته للتمثيل

أكد الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور أنه قام بدراسة التمثيل من قبل في نيويورك لمدة 10 سنوات، وأنه درس في مدارس مختلفة لتعلم التمثيل وليس هاويًا.

وعن مساعدة نيللي كريم في دخوله التمثيل

علق هشام عاشور بأنه عمل من قبل تمثيلية مع نيللي كريم في مسلسل «عملة نادرة» حيث إنه ظهر خلال الفترة الماضية في مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة النجمة يسرا، وظهر في مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، كما شارك في فيلم «الملحد» بطولة أحمد حاتم، ولكنه لم يعرض حتي الآن.

عن اتقانه اللهجة الصعيدية في مسلسل «عملة نادرة»

أوضح بأنها المرة الأولى التي يقدم فيها دور ولهجة صعيدي وأنه حصل على عدة ورش تمثيلية من أجل الدوور، وتم عقد جلسات عمل مع مدرب لهجة صعيدي حتي يظهر بالدور دون أخطاء.

وعن تعامله مع نيللي كريم داخل كواليس التصوير

علق هشام عاشور بأنهم استطاعوا أن يفصلوا بين العمل والبيت، وأوضح أن نيللي كريم لديها من المهنية ما تجعلها تفعل ذلك.

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