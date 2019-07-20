مروان خوري: “إني احترق يا أمي”!

يعيش الفنان اللبناني ​مروان خوري​ اسوأ ايام حياته بسبب وفاة والدته.

وعبّر مروان عن حزنه الكبير لفراقها، اذ انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “إني احترق يا أمي.. احترق على نار فراقك ! عساني أصير بخوراً فأعطّر بذكراكِ الوقت”.

إني احترق يا أمي.. احترق على نار فراقك !

عساني أصير بخوراً فأعطّر بذكراكِ الوقت.. — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) ١٩ يوليو ٢٠١٩

ونالت منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين دعوا مروان التحلّي بالصبر وان تكون روح والدته بجوار الله.

الجدير ذكره ان إدارة مهرجان “ليالي قلعة دمشق” بدورته الثانية الغت مؤخرا حفل مروان خوري بسبب وفاة والدته، مشيرة الى انها ستحدد موعدا آخرا للحفل.