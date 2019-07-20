الصفحة الرئيسية فن مروان خوري: “إني احترق يا أمي”!

مروان خوري: “إني احترق يا أمي”!

بواسطة -
0 0
marwan khoury y

​مروان خوري​

يعيش الفنان اللبناني ​مروان خوري​ اسوأ ايام حياته بسبب وفاة والدته.

وعبّر مروان عن حزنه الكبير لفراقها، اذ انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “إني احترق يا أمي.. احترق على نار فراقك ! عساني أصير بخوراً فأعطّر بذكراكِ الوقت”.

ونالت منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين دعوا مروان التحلّي بالصبر وان تكون روح والدته بجوار الله.

الجدير ذكره ان إدارة مهرجان “ليالي قلعة دمشق” بدورته الثانية الغت مؤخرا حفل مروان خوري بسبب وفاة والدته، مشيرة الى انها ستحدد موعدا آخرا للحفل.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.