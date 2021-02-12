أهدى الفنان اللبناني مروان خوري محبيه بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب أغنية “مهلاً على قلبي”، الذي طرحه اليوم، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع وميكساج داني خوري.
وتقول كلمات الأغنية: “مهلاً على قلبي ورمى علينا السلامْ ومضى من دونِ كلامْ وكأنما يقصِدُ باللحظِ قتلَنَا وحدهُ من بين الانامْ يوقظ الحلُمَ وينامْ وكأنما يرصُدُ بالنأيِ وصلَنا مهلاً على قلبي رُحماك يا سيدي خذ بيدي فالحبُّ كالموتِ يأتي بلا موعدِ. وإني سعيدٌ انك قاتلي فأنت ملكتني كلّي وانتَ عمري وسيّدُ أمري وكلُّ ما لكَ لي وحَيَاتي إن عشتها فلَكْ وشمسي انت وعشقك فلكْ فكيف اشكو موتي لمن حياتي ملكْ مهلاً على قلبي رُحماك يا سيدي خذ بيدي فالحبُّ كالموتِ يأتي بلا موعدِ”.
أهدى الفنان اللبناني مروان خوري محبيه بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب أغنية “مهلاً على قلبي”، الذي طرحه اليوم، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.