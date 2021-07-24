انتشرت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداولها تفيد بزواج الفنان اللبناني ” مروان خوري ” بعد ظهوره في عدد من الصور ومقطع الفيديو تجمعه بخطيبته في احتفال وسط حضور عدد من الأصدقاء .

حيث ظهرت خطيبة مروان خوري وهي ترتدي تاجا من الورود على رأسها وتمسك في يدها باقة من الورد .. كما ظهرا في مقطع فيديو وهما يقطعان قالب حلوى كتب عليه ” عريس وعروسة ” .

ليخرج مروان حقيقة لتوضيح حقيقة الأمر حيث أشار إلى أن هذا الحفل لم يكن حفل زواج ولكنها كانت سهرة أقامها بعض الأصدقاء على شرف خطيبته .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” أود أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم اتزوج رسميا بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي ” .

وتابع الفنان مروان خوري كاشفا عن موعد احتفاله بزواجه : ” وأن الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر ” .