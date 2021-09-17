اعتبرت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، انها اكثر من تعرضت للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك اثناء لقاء لها مع الاعلامية الكويتية مي العيدان.

وتابعت مروة راتب انها لم تكن ترد على هذا التنمر سابقا لعدة اسباب ذكرت منها أنها كانت تحاول ان تكون مصدر الهام ورمز للقوة والثقة بالنفس والتصالح مع النفس وحب الذات وللصبر وللتحمل والنجاح والتسامح.

غير ان مروة راتب بررت ردها على الفاشينيستا الكويتية فينيسيا بالقول “لما يزيد الموضوع عن حده لازم تحطين حدود خاصة لما يكون هذا التصرف من شخص هو كان اكثر من ينادي بشعارات ضد العنصرية والتمييز والتنمر”.

واضافت “انها تعرف ان ظرفها المادي لا يسمح لها الدخول في قضايا فتسامحا وتعاطفا مني ما رفعت عليها قضية وطلعت بأدب واحترام ورديت عليها صحيح انه كان قاسي ولكنه كان في نطاق الادب والاخلاق”.

وكانت مروة راتب قد خرجت قبل ذلك ووجهت الشكر الى الجمهور السعودي والكويتي بعد تصدرتها الترند قائلة “شكرا من كل قلبي انا ما دافعوا عني متابعين أو فئة من الناس الحمدلله رب العالمين دافعوا عني شعوب دول”.

وتابعت “شكرا للشعب الكويتي شكرا من اعماق القلب وشكرا كذلك للشعب السعودي حبيب قلبي وودي ابوسكم شخص شخص بين عيونكم”.