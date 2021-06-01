تناقل متابعو الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على اجد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تتناول الحلوى بيدها بدون استخدام أدوات المائدة.

ويسمع في الفيديو صوت احدهم وهو يقول لها: “جبنا لكي شوكة ليش تاكلي بيدك إنتي” فردت قائلة: “شكك نسيت إني بدوية”. وأضافت: “الكل صار يقلدني في السوشيال ويقول انا بدوية وأنا بدوي” في إشارة الى هاشتاغ “احنا البدو” الذي انتشر منذ فترة ردا على وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة.

ترا حتى البدويه تاكل الحلا بملعقه وشوكه مو كل شيء باليد pic.twitter.com/iXF1jkZGSD — منصات (@no_oo51) May 31, 2021

وكانت مروة راتب قد فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام بظهورها وهي تبكي متأثرةً بمحبة الجمهور لها وسؤاله الدائم عنها، حسب قولها.

وكشفت مروة راتب أنها ظهرت رغماً عنها لتعبِّر عن المحبة المتبادلة مع متابعيها وتحدثت عن اختفائها بالقول: “اختفيت لمدة يوم واحد فانقلبت الدنيا ولم تهدأ. حينما أرى محبة الناس لي بهذه الطريقة الاستثنائية، وسؤال كثيرٍ من المشاهير عني، أسأل نفسي ما السر، وما الذي فعلته مع ربي دون علمي حتى يسخِّر لي كل عباده من أكبرهم إلى أصغرهم. هناك مَن لا أعرف اسمه حتى، يتشاجر مع أصحابه في مجلسهم دفاعاً عني. لا أعرف ما الذي فعلته ليعطيني ربي أكثر مما أستحق”.

وأضافت “أنا أيضاً أحبكم، وكنت قد قررت أن لا أصوِّر اليوم وأنا بهذه الحالة، لكن لم أستطع ردع نفسي بعدما شاهدته من ردود أفعالٍ رائعة من الناس، ومحبتهم لي. هذه فرصة لأشكركم شكراً صادقاً من أعماق قلبي”.