أثارت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، بعد نشرها مقطع فيديو جديد أظهرت فيه مستوى عال من الغرور وصلت الى حد استشهادها بأية قرانية ومقارنة نفسها بالعلماء لتأكيد تفوقها على غيرها من مشاهير السوشيال ميديا.

وتحدثث مروة راتب عن عدد كبير من المشاهير الذي يحاولون تقليدها قائلة “ايش قد قلدوني في شكلي وفي جسمي وفي طريقة لبسي وحتى طريقة تصوير اعلاناتي” ثم تساءلت “هل وصلوا للذي انا وصلت له اليوم؟ لا طبعا”.

مروى راتب في أبهى حالات الغرور :

شكثر قلدوني في جسمي وطريقة لبسي

تبي تكون براند .. لازم تقلد عقلية مروى راتب pic.twitter.com/1JOecaAURv — ‏هيئة المشاهير +2 (@no_oo51) May 13, 2021

وتابعت “اذا انت تستوي ناجح تستوي تصير براند لازم تقلد عقلية ومخ مروة راتب لازم تقلد ذكاء مروة راتب وهذا الشيء الذي لن تقدر تقلده او توصله”.

ولم تكتف مرورة راتب بذلك بهل استشهدت بأية قرانية كريمة لتأكد على غرورها حيث قالت “اذا رب العالمين (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) حتى رب العالمين رفع وعزز منزلة العلماء وذوي العلم والثقافة فمش غرور بس من حقي اعتز بنفسي ومن حقي افتخر”.

من ناحية اخرى، تداول ناشطون مقطع فيديو لمروة راتب ظهرت فيه وهي تأكل الكيك بيدها ما اثار موجة من السخرية من طريقة تصوير اعلاناتها.

الممثله مروه راتب تقول انها بدويه وتاكل الكيك بيدها



من فهمها ان البدو كذا #كلب_رخيص



pic.twitter.com/9cGJQUDR4b — شرس (@rgl_51) May 11, 2021