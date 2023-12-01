شاركت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم منابعيها خبر إرتداء ابنتها الحجاب وذلك من خلال منشور لها عبر حساباتها الشخصية بكافة موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و” إنستجرام“.

ابنة مروة عبد المنعم ترتدي الحجاب

وقالت مروة : “أيوه..بنتي إتحجبت وأنا لسه ..كفايه بقي تنمر ياجماعه وكلام غريب بسمعه ..وإزاي البنت إتحجبت وماماتها لأ ..ياجماعه اللي هيحاسبني بس هو ربنا ..هو اللي عالم بالخبايا”.

عائلة مرة وعبدالمنعم

يُشار إلى أن الفنانة مروة عبدالمنعم تزوجت من المخرج حسام الشاذلي وأنجبت منه ابنها الكبير يحيى، وابنتها حور، وانفصلت عبدالمنعم عن زوجها بعد مرور سنوات على زواجهما، واعلن زوجها الأمر قائلا: “بهدوء شديد، وباحترام متبادل، تم الطلاق بيني وبين الفنانة مروة عبد المنعم، متمنيا لها كل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتها القادمة”.

مروة عبدالمنعم وابنتها

مروة عبدالمنعم والحجاب

وكانت قد أثارت صورة جديدة نشرتها الفنانة مروة عبدالمنعم عبر حسابها على موقع “إنستجرام” جدلاً كبيراً وسط متابعيها، فقد ظهرت مروة للمرة الأولى مرتدية الحجاب أثناء وجودها على أحد حمامات السباحة في المصيف.

مروة ظهرت وهي ترتدي غطاء للرأس مع ملابس مغطاة إلى حد كبير رغم وجودها في المصيف الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من محبيها للتساؤل عن سبب الحجاب، وهل هو دائم أم من أجل حماية شعرها من الشمس؟ لكن مروة لم تجب على أي من هذه الاستفسارات وتركت باب التساؤلات مفتوحاً، مما زاد من حدة انتشار خبر ارتدائها الحجاب.

آخر أعمال مروة عبد المنعم

يذكر أن مروة بدأت مسيرتها الفنية في سن صغير، وذلك كان في مسلسل أم كلثوم في عام 1999. ثم تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكانت بداية مروة الحقيقية في مسلسل «الرقص على سلالم متحركة» الذي شاركت في بطولته مع ياسمين عبدالعزيز ومحمود عبدالمغني وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

يُذكر أن شاركت مؤخرا مروة عبدالمنعم فى حكاية “رق الحبيب” من “مسلسل ورا كل باب” مع النجمة سوسن بدر خلال تصوير أحد مشاهد العمل، الذى يتولى تأليفه أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.

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