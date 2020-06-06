شاركت المطربة اللبنانية “مريام فارس” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، من أمام منزلها فى بيروت بفستان بحر باللون الأزرق .

حيث ظهرت مريام بإطلالة صيفية جذابة، فأطلت بفستان بحر مكشوف باللون الأزرق المميز ، وببشرة مشرقة ذات مكياج هادئ وبشكل انسيابي بسيط أسدلت شعرها الناعم علي اكتافها، وعلقت على الصور قائلة: “الأزرق هو من ألوانى المفضلة، وأنتم ماهو لونكم المفضل ؟”.

يُذكر أن انتهت مؤخراً المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على “يوتيوب” فى موسم الصيف على فترات متباعدة.