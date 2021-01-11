أثارت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​ المعروفة في العالم العربي بدور السلطانة “هيام” في مسلسل “حريم السلطان”، بظهورها عارية الصدر وهي ترضع ابنتها حديثة الولادة والتي أطلقت عليها إسم “ليلي”.

وعبّر المتابعون عن غضبهم بظهور نجمتهم بهذا الشكل، معتبرين أن الصورة غير صالحة للنشر.

وعبّرت مريم أوزرلي عن سعادتها بمولودتها الجديدة، إذ نشرت صورتين لهما من داخل المستشفى وعلقت قائلة :”نحن مباركون وسعيدون أنك انضميتِ إلينا، أتمنى أن يحميكِ الله دائماً”.

وكتبت مريم أوزرلي تاريخ الولادة، وعبرت عن سعادتها بقدوم إبنتها إلى العائلة.