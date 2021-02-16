تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في العالم العربي باسم السلطانة هويام في مسلسل “حريم السلطان”، وهي برفقة حبيبها الأمريكي الذي كشفت مسبقًا عن جنسيته دون هويته.

وظهرت مريم وحبيبها، من داخل منزلهما، وهي تحلق لحيته، واضعةً على وجهه الكريم وحول رقبته قطعة من القماش، لتبدو مستعدة تمامًا لحلاقة لحية حبيبها، وفق ما أوضحت الصورة التي أظهرت يدها ممسكةً آلة الحلاقة.

وأشارت التقارير إلى أن مريم أوزرلي، كانت قد دشنت حسابًا عبر موقع “إنستغرام” باسم ابنتها الكبرى لارا جان اتيش البالغة من العمر حاليًا 7 أعوام، وأن الصورة تلك تم تسريبها من حساب ابنتها، ليتم تداولها بعدها فقامت مريم بحذف الصورة من حساب ابنتها.

في سياق آخر كانت مريم أوزرلي، قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها قبل أيام قليلة، ونشرت مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “لارا” والتي بلغت عامها السابع. ونقلت مريم أوزرلي رسالة لابنتها من والدها قالت لها فيها إنه يحبها كثيرًا، متمنية أن يحمي الله أطفال العالم، فكتبت قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا لارا، 7 سنين يا لي لي، والدك ووالدتك يحبانكِ كثيرًا، ربنا يحمي كل أطفال العالم”.