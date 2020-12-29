فاجئت النجمة التركية، مريم أوزرلي، جمهورها بمشاركتها صور جديدة لها استعرضت من خلالها بطنها المنتفخ في الأشهر الأخيرة من حملها معتمدة في إطلالتها على اللون الأحمر.

بمجرد أن نشرت مريم أوزرلي صور لحملها، تعرضت لسيل من الانتقادات، خاصة وأنها غير متزوجة، فلم تعلن مريم أوزرلي خلال الفترة الماضية عن زواجها، كما أنها لم تعلن عن هوية والد طفلها واكتفت بالإعلان عن جنسيته.

وكانت قد تعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية لانتقادات بسبب تسريب صور في أول حملها، إلا أنها لم تحسم الأمر بشكل واضح، فاكتفت النجمة التركية بالإعلان عن جنسية زوجها، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

واعتبرت أوزرلي أن الحديث عن حياتها الشخصية أمر غير مفهوم، وأن ما يحدث في ياتها لا شأن للآخرين به، قائلة إنها سعيدة بما مرت به في حياتها.