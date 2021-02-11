عبرت الفنانة المغربية، المقيمة في الامارات، مريم حسين عن فرحتها بما وصفته بـ “تألقها وشهرتها” وذلك عبر تغريدة لها عبر حسابها على تويتر.

كلام مريم حسين جاء ردا على تغريدة لاحد متابعيها قالت فيها: “مريم حسين اكثر وحده في السوشل ميديا انجلدت وجاها تنمر مو طبيعي وهجوم ماتوقع ماجاها اكتئاب من هذا” لترد قائلة “انقلبت الآية عليهم.. جاهم اكتئاب حاد بسببي لاني كل ما ازيد تألقا وشهرة و فلوس و حياة احلى و افضل من الماضي.. و “رُبَّ ضارةٍ نافعة”الحمد الله على كل شي وشكرا لكم عن كل شي…عرفت كيف العب لعبتي قطيت العظمة ورجعت ورى اتفرج”.

انقلبت الآية عليهم جاهم اكتئاب حاد بسببي لاني كل ما ازيد تألقا وشهرة و فلوس و حياة احلى و افضل من الماضي و "رُبَّ ضارةٍ نافعة"الحمد الله على كل شي وشكرا لكم عن كل شي…عرفت كيف العب لعبتي قطيت العظمة ورجعت ورى اتفرج https://t.co/ACpQyc6DDj — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) February 10, 2021

وقد اثار كلام مريم حسين استغراب النشظاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل احدهم قائلا “شهره وتألق وفلوس من وين ليش اشو انتي لا تمثلين ولا تغنين ولا تسوين اعلانات ولا مذيعه ولا يوتيوبر ولا تشتغلين اي شغله منين اجاج كل العددتي !!!!!”.

وكانت مريم حسين قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها “أميرة” حيث شاركت عددا من الصور عبر حسابها على انستغرام كشفت فيها للمرة الاولى عن وجهها.

يذكر أن مريم حسين كانت قد بدأت في التمثيل عام 2009 بالمشاركة في مسلسل الجيران، استمرت بالعمل الفني بعد ذلك، ويعد مسلسل الخادمة بدايتها الحقيقة، وفي عام 2011 خاضت تجربة الغناء، وذلك عندما قدمت أغنية منفردة حملت اسم «من شفته» كما خاضت عام 2012 تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم» والذي عرض على قناة اليوم.