شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في العالم العربي بشخصية “السلطانة هويام”، متابعيها على انستغرام بصورة قديمة لها من ـ25 عامًا اي عندما كان عمرها 11 عاما.

ونشرت أوزرلي الصورة عبر حسابها على انستغرام، وكتبت معلقة عليها: “1995- 2020″، وظهرت فيها وهي في سن المراهقة بملامح قريبة من ملامحها الحالية.

وقد خطفت مريم اوزرلي انظار متابعيها بهذه الصورة والذين اشادوا بجمالها مؤكدين بأنها لم تتغير كثيرا بل ازدادت جمالا.

يشار إلى أن مريم أوزرلي تغيب عن الشاشات منذ فترة طويلة، وكان آخر الأعمال المعروضة لها عربيا مسلسل “ملكة الليل” وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.